Lima Duarte celebra 95 anos: 'Olhar de minha mãe me trouxe até aqui'

Lima Duarte celebrou seu aniversário de 95 anos nas redes sociais.

O que aconteceu

O ator postou um vídeo celebrando seu aniversário. A publicação foi feita no Instagram neste sábado (29).

Ele celebrou as muitas vidas que viveu em sua carreira. "Meu nome é Ariclenes Venâncio Martins, mas o mundo me conhece como Lima Duarte. Hoje, completo 95 anos. Para alguns, uma vida. Para mim, muitas vidas através de personagens que me permitiram ser mais do que apenas um. Cada um deles me ensinou algo, me moldou, me transformou em quem me tornei."