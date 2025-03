Juliano Floss revela intimidade no início do namoro com Marina Sena

Juliano Floss, 20, marcou presença no segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025 e revelou um momento íntimo no início do namoro com Marina Sena, 28.

O que aconteceu

O influenciador contou que, quando ainda estavam se conhecendo, ele gostava de dançar para Marina. "Eu gosto de botar a música e ficar dançando pra pessoa. Senta aí que eu vou dançar pra você. E aí acontecia isso muito no início, quando a gente tava ficando."