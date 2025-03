Juliana Oliveira x Otávio Mesquita: entenda acusação de estupro

Quando vi o vídeo, eu fiquei estupefato. Como alguém grava um vídeo daquele jeito? É um sentimento de impunidade. Ele aproxima as partes íntimas da boca dela, joga a Juliana no sofá... Quase quatro minutos de agressão. Ela reage, dá tapa, chuta, protesta. Depois, o Danilo Gentili a chama de volta para o palco, ela volta constrangida. Ela saiu com a noção exata de que foi violentada, mas não entendia a gravidade. Quando me contratou, analisei o material e disse: 'Isso foi estupro com tudo gravado'. Ele ainda confessa no final ao se referir aos seios de Juliana como 'durinho'. É uma violência sem tamanho.

Hédio Silva, advogado de Juliana Oliveira, a Splash

Advogado reforça que ela foi alvo de atos libidinosos sem consentimento. O profissional afirma que jurisprudência atual aponta que "a prática de atos libidinosos configura estupro", ainda que não haja penetração. "Lei passou por reformulação em 2009. O judiciário tem reconhecido o estupro mesmo quando a pessoa não toca na vítima, por exemplo".

Defesa alega que cada pessoa tem um tempo diferente para denunciar, o que é reconhecido pelas cortes de Justiça, e que Juliana tentou buscar apoio do SBT, mas sem sucesso. "No último trimestre de 2024, ela levou a questão ao conhecimento da emissora, mas não teve a resposta que esperava. Isso adoece a pessoa. E entra o componente racial, a ideia de que o corpo da mulher é público".

Após abrir representação no MP-SP, defesa de Juliana espera que o órgão proponha uma ação penal. "Nem precisa de investigação. Está tudo registrado no vídeo".

Splash procurou a assessoria do SBT, mas emissora não quis se pronunciar e pediu para tratar apenas com assessoria do apresentador. Após sair do The Noite, Juliana atuou como repórter do Chega Mais em 2024, até ser desligada do canal em fevereiro deste ano — assim como outros nomes do matinal cancelado por baixa audiência.