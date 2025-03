Ilha das Cobras: o local mortal em SP onde maior youtuber do mundo acampou

O influenciador digital Jimmy Donaldson, conhecido como Mr Beast, natural dos Estados Unidos, acampou por um dia na Ilha das Cobras, em São Paulo, considerado um lugar mortal e de acesso restrito devido à alta concentração de serpentes venenosas.

Mr Beast, considerado o maior youtuber do mundo pela Forbes, fez um passeio pelos "cinco lugares mais mortais do planeta". Ao final de sua saga, o influenciador norte-americano elegeu a ilha localizada no Brasil como a "mais perigosa" de todos os locais por onde ele passou. O vídeo publicado por ele no YouTube já soma mais de 56 milhões de visualizações.

Conheça a Ilha das Cobras

A Ilha da Queimada Grande, conhecida como ilha das Cobras, fica entre Itanhaém e Peruíbe, no litoral paulista. O local é considerado o segundo no mundo com a maior densidade populacional de cobras, atrás apenas de Shedao, na China.