'Existe vida fora da Globo': Galvão Bueno promete timaço em atração na Band

Mantive afastada a possibilidade de narrar a Fórmula 1. Já é o quinto ano que ela é feita com uma equipe extremamente competente, mas vou aparecer de vez em quando... Então, me faz falta gritar um golzinho. Agora, quando vai ser? A casa tem que ajudar a arrumar umas coisas boas para fazermos.

Galvão Bueno terá Casagrande e Mauro Naves no elenco fixo do Galvão e Amigos Imagem: Thiago Duran/BrazilNews

Lenda das narrações?

Galvão Bueno está entre os maiores nomes da narração da TV brasileira. Ele narrou o tetra e o pentacampeonato do Brasil no futebol, as vitórias de Nelson Piquet e Ayrton Senna na Fórmula 1, além de inúmeras medalhas do Brasil em Jogos Olímpicos.

Indagado se o enxerga como um dos grandes nomes da história da televisão, o apresentador evita o termo lenda, mas diz estar realizado pessoal e profissionalmente. "Me sinto extremamente orgulhoso de tudo o que fiz".