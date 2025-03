Fernanda Montenegro agradece a público por recorde de 'Vitória'

Fernanda Montenegro, 95, agradeceu ao público pelo recorde de bilheteria de "Vitória", que já levou mais de 500 mil espectadores ao cinema.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um vídeo com bastidores da produção, com um áudio seu. "Aqui é Fernanda falando. São 500 mil espectadores que já assistiram ao filme 'Vitória'. Em nome de Andrucha Waddington, em meu nome e em nome do glorioso elenco, agradeço."