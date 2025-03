Elenco do BBB 25 assiste em primeira mão à estreia do remake de 'Vale Tudo'

'Munidos' de baldes de pipoca cedidos pela produção, os confinados conferiram a primeira parte da obra adaptada por Manuela Dias. Entre os destaques do episódio inicial, viram como Maria de Fátima (Bella Campos) deixou na rua própria mãe, Raquel (Taís Araújo), ao vender a casa em que viviam para fugir com a grana para o Rio de Janeiro.

Ao final da transmissão, estavam todos maravilhados com o que haviam assistido. "Que elenco!", exclamo Vinícius, 28, enquanto todos aplaudiam a substituta de "Mania de Você". "Novelão!", concordou Vitória Strada, 28.

