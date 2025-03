BBB: Delma não quer despedidas de rivais se for eliminada: 'Vai levar fora'

Na madrugada deste sábado (29), Delma abriu o jogo sobre sua possível eliminação do BBB 25. Durante uma conversa na área externa com os brothers, a sister afirmou que não quer interações com o grupo rival caso saia da casa.

O que houve

Delma foi direta e ao ponto. "Se eu sair, não quero que ninguém venha me agarrar não desse povo. Nenhum. Vai levar um fora ali no ao vivo, não quero que chegue nem perto de mim", disparou Delma, deixando claro que pretende evitar qualquer contato com os adversários.