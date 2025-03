Delma dispara contra Maike no BBB 25: 'Ficou morto o jogo todinho'

A formação do paredão desta semana gerou um grande embate entre Delma e Maike no BBB 25. Indicada pelo brother, Delma não escondeu sua indignação e fez duras críticas à postura dele no jogo, afirmando que sempre teve respeito por Maike, mas que sua visão sobre ele mudou completamente após a indicação.

O que houve

Delma fez elogios, mas pontuou. "Tenho maior respeito e admirava o caráter dele como homem. Admirei demais. Aquilo que ele fez com Dona Vilma, eu fiquei muito agradecida a ele. Hoje, foi por terra. Por que não chegou pra mim e falou 'me salve'?", questionou Delma, sugerindo que Maike poderia ter conversado com ela em vez de justificar sua escolha com um argumento estratégico.