Christina Rocha diz que não aceita sexo a 3 com outra mulher: 'Outro homem'

A apresentadora pontuou que o homem só se preocupa com o próprio prazer na transa a três, por isso, só quer outra mulher, não outro homem. "Homem tem maior tesão no trisal com duas mulheres, adora ver duas mulheres [juntas]. Eu quero saber o seguinte: eu e mais dois homens, o homem vai gostar?".

Ela ressaltou que "tudo é possível em quatro paredes se os dois concordam" e admitiu que já recebeu investidas de casais. "Já ocorreram lances esquisitos numa festa. Senti que era um casal procurando outro casal, mas foi uma coisa muito velada. Saquei e caí fora".

Christina Rocha também afirmou que é "bem hétero mesmo". "Posso querer ficar com outro homem além do que eu estou, mas não outra mulher. Nunca fiquei com mulher, mas a pessoa tem que ser feliz. Se está legal [para ela], se está gostando, está feliz, vai em frente que a vida é muito curta", encorajou.