Cauã Reymond 'invade' BBB 25 e leva brothers à loucura

Cauã explicou que estava ali para divulgar o primeiro capítulo do remake de "Vale Tudo", que estreia segunda-feira na Globo. Seu personagem é o vilão César, vivido por Carlos Alberto Riccelli na trama original "Estou fazendo ele com um tonzinho de comédia, que não tinha [no personagem original]. Pode dar ruim, mas vamos torcer para dar bom. Não dá para fazer igualzinho ao colega, né?", comentou ele com os brothers.

O ator interagiu com os brothers e matou suas curiosidades sobre a rotina na casa.

Ele chegou a questionar Delma sobre a pressão de estar no Paredão. "Como é estar com o 'furico' na reta?", brincou, divertido. A sogra de Guilherme, por sua vez, minimizou o fato e garantiu não se abalar. "Cabaré que eu não mando, eu fecho!", bradou.

Cauã também fez questão de conhecer as instalações da casa, dos quartos até o banheiro. "Não posso ir embora sem ter feito xixi no banheiro do BBB!", disparou, fazendo os brothers caírem na gargalhada.

