Cantor do The Wanted está de volta aos palcos após colocar um marcapasso

Max George, 36, que ganhou fama com a boyband The Wanted, retornou aos palcos após passar por uma cirurgia cardíaca.

O que aconteceu

O cantor foi internado em dezembro passado para colocar marcapasso. Em seu Instagram, o artista mostrou imagens fortes da cicatriz do procedimento. "Há algumas semanas tive que voltar ao hospital depois de sentir alguns sintomas físicos no peito. Acontece que uma das pistas foi colocada muito fundo no meu coração. A segunda cirurgia durou cerca de 2 horas. Felizmente foi um sucesso e eles gentilmente me deixaram ouvir Oasis o tempo todo!".