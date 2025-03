Bob, tio de Alfredo, chega de forma inesperada em 'Garota do Momento'

No capítulo de segunda-feira (31), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto afirma a Bia que se casará com ela. Alfredo recupera sua memória.

Bia comemora com Clarice o futuro casamento. Beto desabafa com Lígia. Orlando alerta Juliano sobre um novo produto. Ana Maria inicia o trabalho na perfumaria. Beatriz garante a Beto que os dois continuarão amigos.

Bob chega ao Rio de Janeiro. Lígia confronta Clarice. Ronaldo sofre com o futuro casamento de Bia e Beto. Orlando revela a Zélia as artimanhas de Juliano com o novo sabonete.