BBB 25: Vitória Strada perde 'mascote' recém-conquistada: 'Já deu saudade'

Joselma, 54, presenciou de perto o momento de 'despedida' entre as duas. "Vou beber água e ver se a Dani está precisando de alguma coisa", disse para Vitória, pronta a sair de cena. "Ela [Delma] só estava aqui para ver a borboleta, essa senhora muquirana", 'recamou' a artista, em evidente tom de brincadeira.

Vitória lamentou não ter mais a companhia da borboleta para cumprir a tarefa de que João Pedro, 22, lhe incumbiu. "Já estou com saudade de Beatriz 3ª! Não devia ter me mexido."

