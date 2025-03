Eva desabafa sobre Vinícius e questiona: 'O que eu fiz para ele?'

Na madrugada de hoje, Eva desabafou com seus aliados sobre a relação com Vinícius no BBB 25 (Globo). Os rivais se enfrentam no 11º Paredão da temporada.

O que aconteceu

No papo, Eva enumerou os movimentos de Vinícius no jogo contra ela: "Me levou para o Sincerão me chamando de hipócrita, sendo que sempre fez isso com a Aline. Depois me xingou. Quando eu fui perguntar o que significava, ele foi grosso e ríspido. Me pediu desculpas hoje, depois de não sei quantos dias."