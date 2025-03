Daniele critica jogo de gêmeos no BBB 25: 'Criam fanfics'

Na madrugada de hoje, Daniele Hypolito desabafou com Guilherme sobre o jogo dos irmãos João Gabriel e João Pedro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Depois da formação do 11º Paredão, Daniele afirmou, sem citar nomes, que um dos gêmeos "falou uma inverdade no último Sincerão" — quando ela não pôde se defender. Segundo a ginasta, ela sempre teve uma troca de fairplay com o outro irmão.