Antônio Pitanga celebra presença negra na TV: 'Olhos cheios de lágrimas'

O que aconteceu

O ator de 85 anos celebrou esse momento e apontou sua admiração pelo movimento negro atual. "Acho que a gente chega num momento de olhar e reconhecer de que valeu a pena a luta da afirmação, do espaço, da democracia. […] Valeu a pena, Pitanga, aquela luta! Hoje, você vê um movimento maravilhoso".

Pitanga estava acompanhado de Bella Campos, que também protagoniza Vale Tudo. A atriz inclusive celebrou a nova versão da novela, trazendo esse tópico da representatividade negra na trama a tona.

A entrevista também parou para celebrar "Malês", novo filme de Pitanga que conta a história da Revolta dos Malês. Dirigido por Pitanga, o novo filme do ator, que foi lançado no fim de 2024, demorou mais de 20 anos para ser produzido e completado - e também conta com a roteirização de Manuela Dias, autora do remake Vale Tudo.