Ana Maria Braga se prepara para casar com Fábio Arruda, diz revista

A apresentadora Ana Maria Braga, 75, está se preparando para casar pela quinta vez, de acordo com nova reportagem da revista Veja, dessa vez com o ex-diretor Fábio Arruda, 54.

O que aconteceu

De acordo com a Veja, a apresentadora quer alimentar o mistério. Segundo fonte próxima ao círculo íntimo de Ana Maria Braga, o casamento está sendo planejado para ser completamente secreto.

A cerimônia deve acontecer em julho. A festa de casamento entre Braga e Arruda deve acontecer no sítio da apresentadora em Atibaia, no interior de São Paulo, no dia 4 de julho.