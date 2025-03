Academia se desculpa por ignorar Hamdan Ballal ao condenar ataques

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas emitiu um pedido de desculpas por não mencionar o codiretor vencedor do Oscar de 'Sem Chão', Hamdan Ballan, ou nem mesmo o filme, ao condenar ataque e detenção na Cisjordânia.

O que aconteceu

A nota foi assinada pelo CEO da AMPAS, Bill Kramer, e pela presidente Janet Yang. Ela foi divulgada horas depois que o Conselho da Academia realizou uma reunião especial urgente para discutir as consequências da resposta no meio da semana ao ataque a Hamdan Ballal.