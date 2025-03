Volta por Cima hoje (28): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (28) em "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Madalena aceita o pedido de Jão. Gigi exige que Belisa aceite Rodolfo. Doralice e Alberto se declaram. Gerson recebe a família de Roxelle. Caçapa avisa a Gerson que Marco fará uma reunião com Osmar e Violeta. Hana atende o celular de Jin e fala com Tati. Alberto pensa em Doralice. Rique estranha o comportamento de Rosana. Cacá se revolta ao saber sobre Jão e Madalena. Jayme abandona o ônibus no meio da viagem. Jin é impedido de usar seu celular. Osmar e Violeta se unem a Marco contra Gerson.