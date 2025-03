Vinícius cita incoerência em adversários e Vitória se incomoda com gêmeos

Na conversa, Vinícius também criticou as falas de Eva. "Falou que o jogo de Dani era morno e fraco, e o de Aline era excesso. Aí, na minha cabeça eu fiquei: 'gente, o jogo bom é o qual? Será que é o dela?' Porque se o da Aline é em excesso e o da Dani é morno, e ela não questiona o jogo…", afirmou.

Vitória concordou. "Ela reclamava desde o início", afirmou.

Mais tarde, dentro da casa, Vinícius criticou o rival Maike por ressuscitar confrontos com Diego Hypolito do início do reality. "Ele fica trazendo coisa da primeira semana", pontuou. "Toda semana é isso, já não é a primeira vez. A fala, ele gravou".

