Vai chover no Lollapalooza? Veja previsão do tempo para os dias do festival

No entanto, fique atento: pancadas de chuva estão previstas para o fim da tarde e começo da noite. A probabilidade é de 60% entre 16h e 19h. Além disso, há risco de raios, o que exige cuidado redobrado.

Sábado, 29 de março

No segundo dia, o céu terá mais nuvens do que na sexta, mas ainda haverá presença de sol ao longo do dia. O calor continuará predominando, com temperaturas variando entre 18°C e 27°C.

A chuva, porém, pode ser mais frequente, com pancadas previstas a partir do meio da tarde até o início da noite. A probabilidade de chuva no sábado é de 80% entre 15h e 20h, e há risco de raios.

Domingo, 30 de março

O último dia de festival terá características semelhantes ao sábado, com mais nuvens no céu. O sol durante a manhã e a tarde, por outro lado, persiste. A temperatura ficará entre 17°C e 27°C, garantindo uma sensação de calor na maior parte do dia.