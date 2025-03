Treta generalizada acontece no BBB 25 após Castigo do Monstro

Enquanto Vitória conversava com João Pedro, ela também trocou farpas com João Gabriel. "Eu não to falando com você".

João Gabriel retrucou. "Eu vou defender o meu irmão com unhas e dentes aqui dentro".

Vitória voltou a retrucar com João Pedro sobre o tom de voz usado por ele. "Mas eu nunca levantei o tom pra você, é isso o ponto? Nunca levantei o tom pra você Então não venha reclamar depois quando a gente levanta o tom."

João Pedro a respondeu. "Esse é o meu tom! E pronto! Eu nunca levantei o tom com ninguém aqui!"

