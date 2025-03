Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 29/3 a 12/4

Jão e Madalena acreditam que a encomenda tenha vindo de Cacá. Roxelle avisa a Neuza que não irá encontrar com ela na lanchonete. Joyce sugere que Madalena fale com Osmar sobre Cacá. Gigi e Neuza se preocupam com Roxelle. Osmar exige que Cacá fique longe de Madalena. Gigi conta para Rodolfo o que Gerson fez com Roxelle. Miranda pede para Rafa conversar com Nando. Gerson obriga Roxelle a ir para casa com ele. Marco arma uma armadilha para Osmar. Jão ganha um presente de casamento de Edson. Gerson proíbe Roxelle de sair de casa.

Quinta-feira, 10 de abril

Roxelle briga com Gerson. Sebastian e Gigi contam para Rodolfo o que aconteceu com Roxelle. Jô aconselha Cacá a parar de atacar Madalena. Violeta se assusta ao ver Jô em seu quarto. Gigi é impedido de visitar Roxelle. Roxelle tenta enfrentar Gerson. Tati reclama de não poder ir ao show de Jin. Jayme ganha dinheiro em uma aposta, e Tereza fica animada. Yuki sugere que ela e Gigi denunciem Gerson à polícia. Silvia leva Matias para conhecer sua academia. Madalena fala sobre Roxelle com Osmar, que questiona Gerson. Jão procura Cacá.

Sexta-feira, 11 de abril

Cacá fica tensa na presença de Jão. Gerson mente para Osmar sobre o paradeiro de Roxelle. Jô afirma a Osmar que existe um traidor na casa dos Castilho. Cacá faz uma revelação que deixa Jão chocado. Edson repreende Rosana por sua implicância com Jão. Violeta inferniza Cacá ao vê-la chegar em casa. Rosana procura Neuza. Jin consegue falar com Tati. Rique leva para votação a sugestão de Osmar para o tema do desfile do Dragão Suburbano, e Jão não gosta. Gerson leva Roxelle para o haras. Violeta manda Aquiles seguir Osmar. Osmar cai na armadilha de Marco.

Sábado, 12 de abril