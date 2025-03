Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 29/3 a 12/4

Beatriz diz a Clarice que ela não tem direito de lhe pedir para desistir de seu amor. Ana Maria fica reflexiva ao saber que é filha de Orlando. Beatriz decide acatar o pedido de Clarice. Basílio insinua que ficará na empresa até mais tarde. Marlene acredita que Érico e Carlito se reconciliarão. Érico incentiva Carlito a estudar. Beto aceita se casar com Bia, mas impõe suas condições a ela.

Segunda-feira, 31 de março

Beto afirma a Bia que se casará com ela. Alfredo recupera sua memória. Bia comemora com Clarice o futuro casamento. Beto desabafa com Lígia. Orlando alerta Juliano sobre um novo produto. Ana Maria inicia o trabalho na perfumaria. Beatriz garante a Beto que os dois continuarão amigos. Bob chega ao Rio de Janeiro. Lígia confronta Clarice. Ronaldo sofre com o futuro casamento de Bia e Beto. Orlando revela a Zélia as artimanhas de Juliano com o novo sabonete. Lígia flagra Raimundo com Marlene. Clarice questiona Bia sobre as condições impostas por Beto.

Terça-feira, 1º de abril

Clarice e Juliano não autorizam o casamento de fachada de Bia com Beto. Marlene deixa Raimundo e Lígia a sós. Juliano confronta Beto e Raimundo. Lígia diz a Ronaldo que precisa mudar algo em sua vida. Marlene confessa a Anita que teme que Raimundo reate com Lígia. Topete admite para Carlito que está apaixonado por Eugênia. Sérgio decide contratar Bob para um programa de TV. Topete sofre um acidente para defender Eugênia. Todos se preparam para o concurso de rock no Gente Fina. Beto convida Beatriz para ser seu par. Clarice tem uma ideia para sanar a dúvida sobre os exames de Bia.

Quarta-feira, 2 de abril