Renata Vasconcellos posa com William Bonner e se diverte com comentários

Renata Vasconcellos, 52, se divertiu com um fã que comentou a pose de William Bonner em uma foto da dupla.

O que aconteceu

Âncora do 'Jornal Nacional' postou alguns registros na bancada do programa, ao lado do companheiro de apresentação. Na imagem, ela aparece com a cabeça apoiada nas mãos, dando um leve sorriso, enquanto Bonner aparece com uma expressão mais séria.

A foto gerou comentários sobre a pose do apresentador. "Mulheres sempre lindas, homens apenas existindo", escreveu um seguidor, que arrancou risadas da jornalista.