Programação do Lollapalooza 2025: shows, horários e onde assistir ao vivo

Multishow, Bis e Globoplay transmitem o evento ao vivo hoje e amanhã, a partir das 14h30 (de Brasília). No domingo, as transmissões são iniciadas às 14h15.

A Globo (TV aberta) trará flashes ao vivo e melhores momentos das apresentações na sua programação. Hoje, a transmissão do festival começa após o "Jornal da Globo". Amanhã, a exibição será após o "Altas Horas" e no domingo depois do Big Brother Brasil.

Programação do Lollapalooza 2025

Sexta-feira (28 de março)

Lollapalloza Brasil 2025 terá três dias de shows Imagem: Divulgação

Palco Budweiser