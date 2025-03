Torcida de Renata e Eva não garante sucesso no pós-BBB? CEO da Mynd analisa

A CEO da Mynd citou alguns exemplos de ex-participantes do BBB que seguiram com o sucesso mesmo após o término do programa.

Você vê a Bia, ela é brasileira, né? Ela tem uma personalidade muito forte, a Bia do Brás, a Isabella, da Amazônia. Então precisa ter isso para você ser visto pelas marcas. Você precisa endossar o território, endossar um conceito e uma comunicação, tipo a Bia.

Eu acho a Bia muito parecida com o Gil nessa personalidade de povo, mas é um povo empoderado, com vontade. Então as marcas estão contratando esse tipo de influenciador que passa uma mensagem de associação, sabe?

Fátima Pissarro

A entrevistada de Chico Barney apontou uma saída para que as bailarinas sigam no caminho da fama no pós-BBB, citando o esporte como uma alternativa.

O esporte esse ano é uma coisa que está vindo muito na área de influência, fitness, lifestyle, tá bastante em voga. Wellness também. Então, o esporte para geração nova está crescendo. Eu estava lendo essa semana uma pesquisa sobre isso.