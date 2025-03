Perrengue chique: Com ingresso a R$ 5 mil, vipão do Lolla é tomado por água

O "vipão" do Lollapalooza não evitou que parte do público também sofresse o impacto da forte chuva, apesar de comercializar ingressos que podem custar até R$ 5.100 (Ingresso R$ 2.250 + Adicional Lounge Pass R$ 2.850). O festival chegou a interromper os shows no meio da tarde após ameaças de raios.

Splash recebeu imagens do interior do Lolla Lounge que mostram parte do espaço tomado por água. Por volta de 17h, alguns funcionários faziam uma "operação de guerra" para escoar a chuva.

Os shows de MC Kako e da banda Jovem Dionísio foram interrompidos por volta de 15h20 com um alerta meteorológico. "Por favor, mantenha-se longe das estruturas metálicas do evento", disse um aviso no telão.