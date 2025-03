Ônibus oficial do Lolla empaca e atrasa mais de 3 horas: 'Inadmissível'

Eu estou me sentindo extremamente lesada com essa situação, porque não é a primeira vez que isso acontecem Em outros anos, eu já passei três horas dentro do transfer pelas mesmas razões. [...] Isso é inadmissível. Tabatha de Lacerda

Parte dos passageiros pretende processar a Squad. Eles falam em pedir reembolso do ingresso e danos morais pelo transtorno causado.

Splash procurou a assessoria do Lollapalooza, que informou que "as chuvas fortes ocasionaram congestionamentos em toda a cidade". "Devido à situação climática, alguns transfers demoraram a chegar no Autódromo de Interlagos."

O Squad confirma o incidente ocorrido com o ônibus que fazia o translado do Hotel Intercontinental para o Autódromo de Interlagos. "Lamentamos o ocorrido, e a empresa entrará em contato com os clientes impactados individualmente. O caso está em apuração pelo Squad, que reforça seu compromisso com busca pela qualidade e responsabilidade na prestação de serviços", disse a empresa em nota enviada a Splash.