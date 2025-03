Netinho posta rotina de cuidados em meio a tratamento contra câncer

Netinho, 58, postou vídeo com rotina de cuidados após ser diagnosticado com câncer no sistema linfático.

O que aconteceu

Atualmente, o cantor está em tratamento contra um câncer no sistema linfático. Netinho está em casa, mas continua fazendo acompanhamento onco-hematológico no Hospital Aliança, em Salvador.

Para manter o físico e cuidar da mente, o famoso faz caminhada ao ar livre. "Vamos que vamos", escreveu ele na legenda do vídeo em que compartilha sua rotina matinal.