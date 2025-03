Michael B. Jordan expõe arrependimento sobre Chadwick Boseman: Pesa pra mim

Michael B. Jordan, 38, recordou sua relação de amizade com o saudoso Chadwick Boseman (1976-2020).

O que aconteceu

O ator admitiu lamentar não ter acompanhado o amigo em seus últimos dias de vida. "É algo em que eu penso com frequência, sabe? Não ter estado presente tanto quanto eu deveria. Isso é algo que pesa para mim", admitiu ele, em depoimento para o documentário "Number One on the Call Sheet", que retrata as experiências de intérpretes negros em Hollywood.

Michael confessou que tinha um carinho genuíno por Boseman, com quem atuou no filme "Pantera Negra" (2018). "Não estou tentando transformar isso em uma sessão de terapia, mas o Chadwick era especial", acrescentou ele, segundo a revista People, interrompendo o discurso para tentar segurar as lágrimas.