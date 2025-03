'Não tenho idade', diz Otávio Mesquita em vídeo após acusação de estupro

O jornalista e apresentador Otávio Mesquita voltou às redes sociais para agradecer os seguidores por estarem "ao lado" dele em meio à acusação de estupro feita pela ex-produtora do The Noite Juliana Oliveira. Oliveira abriu representação no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) nesta semana.

Eu não tenho idade para fazer nada de errado.

Otávio Mesquita