Madonna mostra diamantes nos dentes, e fã brinca: 'Custa mais que carro'

Alguns seguidores ficaram surpresos com a ostentação da cantora. "Isso definitivamente custa mais do que meu carro", disse uma mulher no TikTok. Outros se surpreenderam ao vê-la entrando na "modinha" do momento. "Nunca imaginei que veria Madonna fazer uma trend com uma música do Mexican OT", escreveu outra.

Fãs também fizeram muitos elogios à artista. "Continua diva", disse um brasileiro. "Ela é O ícone, não um ícone", afirmou uma seguidora. "Madonna no auge de seus 15 aninhos", brincou uma mulher. "Tá linda, vó", divertiu-se outro.

A joia exibida por Madonna parece a mesma usada por ela em 2022, durante o programa de Jimmy Fallon. Na ocasião, ela disse que encomendou os grillz de diamante como presente de aniversário de 64 anos.

A diva também rebateu as críticas que recebe pelo uso dos acessórios nos dentes. "As pessoas têm um problema com meus grillz, não sei por quê. Eu só gosto do jeito que eles aparentam - é joalheria para a boca - e eu tenho dentes muito feios", explicou ela na época.