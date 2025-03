No estádio, Luan Santana vibra com vitória do Corinthians no Paulistão

Luan Santana, 34, marcou presença ontem na Neo Química Arena para assistir à final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras.

O que aconteceu

Corintiano roxo, o cantor vibrou com a vitória de seu time do coração. Nos stories do Instagram, ele publicou vários registros do jogo e celebrou a consagração do Timão como vencedor do Paulistão neste ano.

Atencioso, Luan fez questão de atender os fãs durante a partida. Segundo a revista Contigo!, o intérprete de "Meteoro" posou para fotos com vários admiradores que o abordaram enquanto a bola rolava.