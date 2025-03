Pulseira da paquera e camisinha: os brindes distribuídos no Lollapalooza

O Lollapalooza começa hoje e, além de muita música, o festival traz também uma série de ativações das marcas patrocinadoras e apoiadoras.

Neste ano, os brindes superdisputados incluem pulseiras de paquera, camisinhas, capas de chuva e mais.

Saiba o que as marcas oferecerão nos estandes ou no gramado

Tinder: o app de relacionamento distribuirá gratuitamente "pulseiras do match", um acessório que indica quem está solteiro. Cada participante receberá uma pulseira com cinco espaços vazios, além de um kit com cinco adesivos do mesmo ícone e cor. O objetivo é trocar adesivos com outras pessoas e coletar os cinco símbolos diferentes que representam os recursos do Tinder: oops, super like, boost e like. Quem conseguir preencher todos os espaços da pulseira pode conseguir um acesso ao Lolla Lounge.