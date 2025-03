'Lollakids'? Adultos reclamam de fãs de Olivia Rodrigo: 'Gritam muito'

Daniela de Carvalho, 48, foi ao festival acompanhada do marido e da filha, que é adolescente. Ela disse não se incomodar com o público "infantil", embora admita que de fato atrapalhou um pouco a experiência de quem queria curtir o show da banda australiana. "Atrapalha um pouco porque não dá chance pra quem está a fim de ver outros shows. Tinha um monte de fãs da Olívia sentados no show do Empire of the Sun".

Engana-se, no entanto, quem pensa que apenas adolescentes vieram ao Lolla por causa de Olivia Rodrigo. Um grupo de quatro amigos veio do Recife (PE) para ver de perto a cantora norte-americana e rebate aqueles que criticam os "livies".

"As pessoas jovem merecem ver os artistas também e o povo é muito chato", afirmou Paulina, 26. Ela também defendeu a presença de Rodrigo no palco principal. "Faz sentido colocar no mesmo palco em termos do tamanho do artista e a Olivia tem poder de atrair público, o que gera essa situação, muita gente acampando para vê-la".

Vitor, 27, concordou com a amiga e disse haver "preconceito com música pop" por parte de quem reclama dos fãs de Olivia. "Tem um preconceito muito grande com música pop, quando uma artista como Olívia faz sucesso, mas se parassem para ouvir [as músicas dela] iam gostar".