Lolla para e Multishow interrompe programação após ameaças de raio

O Lollapalooza interrompeu os shows após uma forte chuva atingir o Autódromo de Interlagos.

O que aconteceu

Os shows de MC Kako e da banda Jovem Dionísio foram interrompidos por volta de 15h20 com um alerta meteorológico. "Por favor, mantenha-se longe das estruturas metálicas do evento", disse um aviso no telão.