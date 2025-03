Kelly Clarkson relembra perrengues após vencer 'American Idol'

Kelly ainda falou sobre como foi fazer parte da primeira temporada do programa, em 2002. "Eu nem sabia que era um programa de TV até minha terceira audição. Nós estávamos literalmente tentando pagar nossas contas. Nós pensamos, 'Oh, isso pode dar certo. Eu posso conhecer alguém ou algo assim'. Ninguém sabia que isso daria em alguma coisa. Nós éramos, tipo, crianças. Você sabe, 19 anos de idade, apenas tentando pagar minha conta de luz e a franquia do meu carro que foi batido e eu não podia pagar. Eu não tinha ninguém. Eu fui a primeira vencedora. Foi difícil", finalizou.