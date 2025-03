Hyunwook sobre Kayoung: 'Feliz em atuar com a rainha da comédia romântica'

Chegou ao fim, na última segunda-feira, a comédia romântica "Meu querido nêmesis", original da tvN e que no Brasil está disponível no streaming VIKI. Com doze episódios a obra foi bastante aguardada por trazer dois atores queridos do público: Moon Ka-young, mais conhecida por protagonizar "Beleza Verdadeira" e o ator em ascensão Choi Hyun-wook.

Hyun-wook tem apenas 23 anos, mas possui um currículo invejável. Nos últimos anos, ele fez "Classe de heróis fracos 1", "Melancia Cintilante", "Vinte cinco e vinte um" e participação na série "Taxi Driver". Todos os dramas, com gêneros distintos, fizeram bastante sucesso.

Em conversa exclusiva com o Splash, Hyun-wook fala sobre seu mais novo papel, o divertido Ban Ju-yeon, protagonista de "Meu querido nêmesis". O drama conta a história de um CEO com vida dupla: quando não está trabalhando ele é viciado em games e rock & roll.