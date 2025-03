Gostou de 'El Turco'? Protagonista está em novelas disponíveis no Globoplay

O ator turco Can Yaman, 35, deu uma passada pelo Brasil nesta semana para promover a série "El Turco", que assumiu o topo das produções mais assistidas do Globoplay. Com uma longa lista de projetos para a TV de seu país, ele também pode ser visto em novelas disponíveis por aqui. Veja quais são.

"A Sonhadora"

Exibida originalmente em 2018 na Turquia, a novela "A Sonhadora" está completa no Globoplay. A trama conta com 161 capítulos e acompanha Sanem (Demet Özdemir), uma jovem sonhadora que aspira ser escritora.