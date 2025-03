Gabriel Santana é barrado em camarote do Lolla: 'Vocês não entram'

Gabriel Santana, 25, foi barrado no camarote durante o primeiro dia de Lollapalooza.

O que aconteceu

Ator disse que chegou atrasado pela chuva e quase não conseguiu entrar no camarote. "Deu um problema com a gente na entrada, porque trocou o turno do segurança. E aí, o segurança que tá agora, não sabia que tinha algumas vans que eram liberadas pra entrar direto. Então, ele achou que era pra gente parar e fazer credenciamento", disse em bate-papo com Splash.

Apesar do susto, o ator confirmou que a situação foi resolvida e ele conseguiu entrar no festival. "Então, a gente desceu da van, foi conversar. Falaram, é, vocês não têm credenciamento, então, vocês não entram. Aí, a gente conversou com as pessoas, voltamos pra van e subimos."