Otávio Mesquita acusado de estuprar humorista na TV: o que diz a lei?

Mesquita, em vídeo publicado nas redes sociais, diz estar "muito triste" ao ser surpreendido com uma acusação de estupro. "Esse programa foi o ar há, repito, há quase 10 anos, né? E nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo ou reclamação. Nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, que alguém falasse: 'Ah, não quero que isso vá para o ar, que essa brincadeira não fosse exibida'. Isso é absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada", disse.

Splash procurou a assessoria do SBT, mas emissora não retornou contato até a publicação do texto. Após sair do The Noite, Juliana atuou como repórter do Chega Mais em 2024, até ser desligada do canal em fevereiro deste ano — assim como outros nomes do matinal cancelado por baixa audiência.