Edu Guedes rebate acusações de Alexandre Correa: 'Para mim ele nem existe'

Edu Guedes, 50, rebateu as falas de Alexandre Correa, 53, sobre ele ter investido em Ana Hickmann, 44, quando ela ainda era casada.

O que aconteceu

O chef de cozinha participou do podcast Papagaio Falante e respondeu algumas das acusações do ex-marido da apresentadora. "Fui atacado de forma gratuita porque nunca fiz nada de errado. Sempre respeitei a Ana, não é de agora".

Sobre Alexandre acusá-lo de dar em cima e se relacionar com Ana Hickmann enquanto eles ainda eram casados, o apresentador garantiu: "Eu nunca faria isso na minha vida. Pra quê fazer o mal para o outro? E Ana nunca daria margem para isso, e eu convivia com ela como amigo e via como ela sempre se colocou. Ela sempre se fez respeitar".