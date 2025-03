Diogo Almeida reage às falas de mãe sobre Aline: 'Precisamos conversar'

Ele afirmou ter deixado o programa se sentindo "triste" e, por isso, uma conversa com a ex-BBB seria essencial. "Considero essa conversa importante, independentemente da configuração que iremos seguir. Sobretudo, vivemos momentos lindos e genuínos", disse. "Eu respeito a Aline, somos adultos e precisamos de uma conversa antes de qualquer decisão".

O ator também disse que Aline acabou de deixar o reality e tem visto apenas "recortes" do que houve na casa. "Sei que, logo, Aline vai ter a oportunidade de ver a história completa, sem se apegar a comentários ou a pessoas que possam querer colocar um contra o outro. Fico triste em saber que algumas pessoas torcem para que sejamos inimigos aqui fora, desconsiderando tudo que vivemos com verdade e intensidade no programa".

Diogo ainda comentou sobre as críticas que sua mãe, Vilma, teceu em relação à Aline, e afirmou que elas foram feitas "no calor da emoção". "Algumas informações acabam se distorcendo e, enquanto estamos dentro da casa, tudo o que temos são as informações lá de dentro para se apegar, ainda que a gente pense o oposto aqui fora. Sinto que alguns comentários tenham sido apresentados de forma que Aline tenha se sentido ofendida. Mas eu conheço a minha mãe e acredito que, além do instinto protetor de uma mãe que se colocou no lugar de proteção ao filho, algumas afirmações podem ter sido potencializadas em resposta às informações que chegaram após o episódio da casa de vidro, somadas a alguns outros episódios que ela vivenciou na casa, que acabaram deixando Vilmoca confusa", diz.

