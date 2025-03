Eva, Joselma e Vinícius estão no 11º Paredão do BBB 25

Como o Paredão foi formado

Vinícius foi o primeiro emparedado. Na quinta-feira, quando Maike foi consagrado o novo Líder, Vinícius foi desafiado e perdeu uma prova de agilidade e sorte. Com isso, o brother foi ao paredão.

BBB 25: Vinícius na prova para o Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro venceu a Prova do Anjo. Desta vez, o anjo foi autoimune e, assim como o Líder, ele escapou do primeiro Paredão do Modo turbo.

BBB 25: João Pedro é o novo Anjo Imagem: Reprodução/Globoplay

Maike, o Líder da semana, indicou Joselma. O Líder contou algumas incoerências da sister. "Ela tem falas que ela diz que não lembra. Semana passada ela me colocou no Paredão, um dia depois de dizer que era uma das pessoas que ela não votaria e isso acho incoerente."