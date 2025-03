Chris Hemsworth explica porque se arrependeu de selfie com Billie Eilish

Chris Hemsworth confessou que se arrependeu de tirar foto com Billie Eilish na cerimônia do Oscar em 2024.

O que aconteceu

O ator queria um registro com a cantora para agradar aos filhos, India, 12, e os gêmeos, Sasha e Tristan, 11, que são fãs da artista. "Tirei uma foto com Billie Eilish no Oscar. Lembro de repetir para mim mesmo: 'Ah, não faça isso, não faça isso'", contou durante participação no The Late Show With Stephen Colbert.

O artista se arrependeu de "tietar" a cantora, por se colocar em um "lugar de fã". "Pensei: 'Não, meus filhos vão amar isso'. E aí, na hora que tirei a foto, refleti: 'Fui de colega de trabalho para fã.' Nós nunca vamos ser amigos, nunca seremos melhores amigos."