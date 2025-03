Cantor se joga na plateia, cai no chão e sai do show em ambulância

Depois do ocorrido, o show continuou. Maxi cantou deitado no sofá de seu camarim enquanto os músicos que o acompanhavam permaneceram tocando no palco.

Ao finalizar a apresentação, o cantor deixou o local em uma ambulância. "Dou minha vida por vocês. O retorno será inigualável", escreveu ele nas redes sociais.

Na sexta-feira (28), Maxi veio a público informar que sofreu uma fratura, mas passa bem. "Quero tranquilizá-lo e dizer que sofri uma fratura, mas estou de bom humor e esperando receber boas notícias em breve. Agradeço imensamente sua paciência e votos de felicidades. Esperamos uma rápida recuperação e o regresso aos palcos, onde sempre nos encontramos através da música", relatou em seu Instagram.