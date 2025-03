Camila Queiroz sensualiza com look transparente, e fãs elogiam: 'Deusa'

Camila Queiroz, 31, postou uma série de fotos com um vestido transparente hoje.

O que aconteceu

A atriz escolheu o visual revelador para um evento com famosos em São Paulo. Além da transparência e dos detalhes brilhosos, Queiroz também ousou com o decote do look.

Camila também posou para fotos com a cantora Giulia Be, a influenciadora Lívia Nunes, além da designer italiana Gilda Ambrosio. "Muito legal conhecer essas musas pessoalmente! Bem-vindas ao Brasil", disse ela na legenda, escrevendo também em italiano.