BBB 25: Vitória recebe o Castigo do Monstro da semana

João Pedro venceu a 11ª Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) e escolheu Vitória para o Castigo do Monstro da semana.

O que aconteceu

João Pedro foi o grande vencedor da Prova do Anjo dessa semana. Conforme a dinâmica anunciada por Tadeu Schmidt, o brother está imune nesta semana.